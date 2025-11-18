  • вівторок

Росія мобілізувала понад 46 тисяч українців із тимчасово окупованих територій, — Коордштаб

Понад 46 тисяч українців з окупованих територій мобілізували до російської армії. Ілюстраційне фото:Понад 46 тисяч українців з окупованих територій мобілізували до російської армії. Ілюстраційне фото: krymv.org

Росія примусово мобілізувала 46 327 українців із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час Третьої міжнародної конференції Crimea Global, пише «Укрінформ».

«Ми встановили, що з окупованих територій, зокрема з анексованого Криму, примусово мобілізовано 46 327 наших громадян. Цих людей змушують воювати проти України», — сказав Дмитро Усов.

За даними Коордштабу, упродовж періоду з лютого 2022 року по липень 2025 року росіяни мобілізували:

  • у Донецькій області — 5 368 українців;

  • у Луганській — 4 650;

  • у Запорізькій — 560;

  • у Херсонській — 478;

  • у Криму — 35 272;

  • у Севастополі — ще 5 368 осіб.

Цю інформацію отримала українська воєнна розвідка, і російська сторона її підтвердила.

Також Дмитро Усов повідомив, що 16% російських полонених, які нині перебувають в українських таборах, є громадянами України. З них 6% — мешканці Криму.

За його словами, найближчим часом до Верховної Ради планують подати законодавчі зміни, які передбачатимуть неповернення до Росії українців із тимчасово окупованих територій під час обмінів.

«Маємо ухвалювати виважене рішення, коли надходять запити від РФ на їх обмін, адже це фактично обмін українців на українців. Ми повинні робити все, щоб ці люди не поверталися до Росії, а залишалися в Україні», — наголосив він.

Усов додав, що щодо частини українців, які перебувають у полоні на території України, суди вже ухвалили виправдувальні вироки.

«І ми чекаємо, щоб їх звільнили з таборів», — зазначив секретар Коордштабу.

Нагадаємо, після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.

«Мадяр» показав нічні удари українських дронів по ТЕС окупованої Донеччині
Порада «одягати светри» ще актуальна: голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму
Німеччина скорочує виплати українським біженцям: новий закон ухвалять цього тижня
Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
