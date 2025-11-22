Шестеро поранених та пошкоджена адмінбудівля: як минула доба на Херсонщині

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

Минулої доби російські війська атакували 38 населених пункти Херсонської області. Внаслідок шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив вранці 22 листопада начальник ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що під прицілом російських військ опинилась критична та соціальна інфраструктура області. Через російські удари було пошкоджено три багатоповерхівки, чотирнадцять приватних будинків, адмінбудівлю, господарчу споруду, приватні гаражі та автомобілі.

Також унаслідок атаки за добу поранення отримали шестеро людей.

Він також наголосив, що учора, 21 листопада, зі звільнених громад Херсонщини евакуювали ще 13 людей.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували 24 населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ятеро — поранені, серед них дитина.