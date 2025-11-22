  • субота

Шестеро поранених та пошкоджена адмінбудівля: як минула доба на Херсонщині

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

Минулої доби російські війська атакували 38 населених пункти Херсонської області. Внаслідок шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив вранці 22 листопада начальник ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що під прицілом російських військ опинилась критична та соціальна інфраструктура області. Через російські удари було пошкоджено три багатоповерхівки, чотирнадцять приватних будинків, адмінбудівлю, господарчу споруду, приватні гаражі та автомобілі.

Також унаслідок атаки за добу поранення отримали шестеро людей.

Він також наголосив, що учора, 21 листопада, зі звільнених громад Херсонщини евакуювали ще 13 людей.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували 24 населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ятеро — поранені, серед них дитина.

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»
«Віткоффу потрібно до психіатра», — у ЄС обурилися через пункти «мирного плану» США щодо росактивів
Після полону не витримало серце: на Миколаївщині пішов з життя морпіх і захисник Маріуполя Олександр Савов
