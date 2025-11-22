  • субота

Клуб

У Баштанському районі зафіксували вже 16 випадків сказу серед тварин

У Баштанському районі зафіксували вже 16 випадків сказу станом на 19 листопада. Фото з відкритих джерелУ Баштанському районі зафіксували вже 16 випадків сказу станом на 19 листопада. Фото з відкритих джерел

Станом на 19 листопада у Баштанському районі зафіксували вже 16 випадків сказу серед тварин.

Про це повідомляє Баштанське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби.

Із усієї кількості випадків 11 припадають на домашніх тварин: сім собак, одна вівця та три корови. Ще чотири випадки зареєстрували серед безпритульних тварин — одну собаку та трьох котів. Один випадок сказу був у дикій природі — у місцевого єнота.

Так, 16 листопада відбулося позачергове засідання місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії. На території Снігурівської громади запровадили карантинні обмеження та затвердили план заходів щодо локалізації і ліквідації спалаху сказу.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що власники домашніх тварин зобов’язані проводити профілактичні щеплення проти сказу. У господарстві, де виявили хвору собаку 15 листопада, власники тварин не вакцинували їх протягом останніх п’яти років, порушивши вимоги Закону України «Про ветеринарну медицину». За це власницю притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 107 КУпАП.

Фахівці закликають власників обов’язково вакцинувати собак і котів, наголошуючи, що відмова від щеплень тягне адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, у лікарнях Миколаївської області станом на 11 листопада було в наявності всього 760 доз вакцини від сказу для пацієнтів, які звертаються за допомогою після укусів тварин.

