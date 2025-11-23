  • неділя

Клуб

У Тернополі вже 34 загиблих, рештки зниклих безвісти можуть так і не знайти, — ОВА

Рятувальники на тлі зруйнованого росіянами будинку у Тернополі. Фото: ДСНСРятувальники на тлі зруйнованого росіянами будинку у Тернополі. Фото: ДСНС

У Тернополі кількість загиблих унаслідок російських влучань по багатоповерхівках зросла до 34 людей.

Про це повідомив заступник керівника обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Наразі 33 людини вже ідентифікували, а над встановленням того, кому належать рештки 34 загиблого, досі працюють судмедексперти.

Крім того, місцева влада припускає, що під час проведення огляду будинку в межах кримінального провадження можуть знайти рештки тих, кого нині вважають безвісти зниклими. Таких людей шість: це двоє чоловіків, три жінки та одна маленька дитина.

«Ми маємо ще надію, що ці роботи слідчих можуть ще дати результат для того, щоби люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином поховані», — наголосив посадовець.

За словами Тараса Пастуха, не виключено, що знайти рештки тіл не вдасться.

«Те руйнування, яке ви бачите, воно однозначно могло спричинити смерть, але та температура, те влучання ракети, яке відбулося в цей будинок, воно власне могло і знищити фрагменти тіл, які ми не зможемо вже знайти», — зазначили в ОВА.

Тому слідство класифікує стан цих зниклих безвісти й тоді їх зможуть вважати загиблими без виявлення решток їхніх тіл.

Влучання у житлові будинки на вулиці Стуса та 15 Квітня були не випадковими, це свідомо вибрані цілі, каже Пастух. За його словами, під час того обстрілу окупанти поцілили і в промисловий обʼєкт, тож ударами по багатоповерхівках вони хотіли не дати змоги приборкати пожежу на тому обʼєкті.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська масовано атакували Тернопіль. Один із ударів влучив у житлову багатоповерхівку.

