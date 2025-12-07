Місяцями привласнювали соцвиплати: у Чехії викрили схему з коштами для українок

У Чехії затримали групу, що вкрала мільйони з допомоги українським біженкам. Фото: ukrinform.ua

Чеська поліція розкрила масштабну шахрайську операцію, у межах якої двоє іноземців незаконно заволоділи мільйонами крон, що мали піти на підтримку понад 70 українок.

Про це повідомляють правоохоронці, пише hromadske з посиланням на Novinky.

До липня 2023 року у Чехії діяла програма фінансової підтримки власників житла, які безкоштовно приймали українських біженців. Слідчі з’ясували, що з кінця 2022 року до середини 2023 року двоє чоловіків скористалися вразливим становищем українок і їхньою необізнаністю щодо місцевих процедур.

Спершу вони пропонували допомогу в оформленні гуманітарних виплат. Отримавши доступ до банківських даних жінок, шахраї подавали від їхнього імені електронні заявки на отримання коштів для так званих солідарних домогосподарств.

Загалом фігуранти створили більш як 750 заявок, використовуючи недостовірні дані. Поліція навмисно не розкриває деталі механізму, щоб запобігти спробам повторити подібні схеми.

Збитки для Чехії оцінили майже у 2,8 мільйона крон. Правоохоронці наголошують: якби інші заявки, відхилені службою зайнятості, були схвалені, втрати перевищили б ще 3 мільйона крон.

Отримані гроші зловмисники разом зі своїми партнерками, які, за даними слідства, знали про шахрайську діяльність, витрачали на дорогі подорожі та масштабні онлайн-покупки — зафіксовано «тисячі» інтернет-транзакцій.

Двом чоловікам і їхнім партнеркам повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів. Поліція не розкриває їхню національність, уточнюючи лише, що йдеться про громадян ЄС із південного сходу Центральної Європи, які тимчасово мешкають у Чехії.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Євросоюз зареєстрував рекордну за останні два роки кількість заяв від українців на отримання тимчасового захисту. Порівняно з серпнем показник зріс майже наполовину.