 Двоє загиблих в Одесі, десятки постраждалих по регіонах — наслідки російських обстрілів у переддень Великодня

  • неділя

    12 квітня, 2026

  • 8.4°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 12 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 8.4° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Двоє загиблих в Одесі, десятки постраждалих по регіонах — наслідки російських обстрілів у переддень Великодня

Наслідки російських обстрілів в Одесі, 11 квітня 2026 року. Фото: Одеська МВА

Уночі проти 11 квітня війська РФ атакували Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас».

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила/подавила 133 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Уночі окупанти атакували Одесу. Внаслідок влучання в житловий сектор загинули двоє людей. Ще двоє постраждалих нині перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

Наслідки російських обстрілів в Одесі, 11 квітня 2026 року. Фото: Одеська МВАНаслідки російських обстрілів в Одесі, 11 квітня 2026 року. Фото: Одеська МВА
Наслідки російських обстрілів в Одесі, 11 квітня 2026 року. Фото: Одеська МВАНаслідки російських обстрілів в Одесі, 11 квітня 2026 року. Фото: Одеська МВА
Наслідки російських обстрілів в Одесі, 11 квітня 2026 року. Фото: Одеська МВАНаслідки російських обстрілів в Одесі, 11 квітня 2026 року. Фото: Одеська МВА

Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка, пошкоджено заклади харчування. Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури.

На Сумщині відомо про 23 постраждалих унаслідок російських атак протягом 10 квітня. Зокрема, 17 людей травмовані через удари по багатоповерхівках у місті.

Наслідки російських атак по багатоповерхівках у Сумах, 11 квітня 2026 року. Фото: Сумська ОВАНаслідки російських атак по багатоповерхівках у Сумах, 11 квітня 2026 року. Фото: Сумська ОВА

У Запорізькій області трьох чоловіків поранено внаслідок ворожих атак. Загалом протягом доби окупанти завдали 756 ударів по 45 населених пунктах області.

На Херсонщині через російську агресію 6 людей зазнали поранень. Війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, понівечили фермерське господарство, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

У Харківській області вночі російський БпЛА завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, впродовж 10 квітня російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

