НАБУ та СБУ викрили керівництво оборонного заводу на розкраданні понад ₴100 млн під час виробництва бронезахисту для танків

НАБУ та СБУ викрили керівництво одного із заводів на розкраданні понад 100 мільйонів гривень. Фото: СБУ

Національне антикорупційне бюро разом із Службою безпеки України викрили керівництво одного із збройних заводів на розкраданні бюджетних коштів під час виробництва динамічного захисту для танків.

Про це повідомили НАБУ та СБУ.

За даними правоохоронців, у квітні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для українських танків, які мали невідкладно надходити на фронт. Втім, замість виконання оборонного замовлення, тодішній гендиректор держпідприємства «організував схему розкрадання коштів».

Також гендиректор залучив до схеми комерційного директора заводу та директора приватного товариства, з якими підписав договір на придбання елементів динамічного захисту за майже втричі завищеними цінами.

У НАБУ зазначили, аби приховати злочин, закупівлі оформлювали через фіктивні компанії. Отриману різницю учасники схеми виводили у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу. За матеріалами експертиз, державному бюджету завдали збитків на понад 100 мільйонів гривень.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 27, частина 5 статті 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

частина 3 статті 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

частина 1 статті 366 — службове підроблення.

Як уточнюють у СБУ, організатором схеми був колишній керівник оборонного заводу, який уже перебуває під вартою в іншому провадженні — щодо виробництва бракованих мінометних снарядів. Іншим фігурантам обирають запобіжні заходи.

