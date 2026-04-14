У Миколаєві суд взяв під варту лікарів, підозрюваних в оформленні фіктивної інвалідності

У Миколаєві медиків підозрюють в оформленні фіктивної інвалідності.

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід двом лікарям, яких підозрюють у незаконному оформленні інвалідності військовозобов’язаним за гроші.

Як повідомили в пресслужбі, суддя Іван Дірко розглянув клопотання правоохоронців про лікаря-хірурга — члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи однієї з міських лікарень, а також лікаря ортопеда-травматолога цього ж медзакладу.

Вони, за версією слідства, пропонували військовозобов’язаним за гроші оформити третю групу інвалідності. Вартість «послуг» становила 11 тисяч доларів. Кошти мали передаватися двома частинами: п'ять тисяч доларів авансом, ще шість тисяч — після отримання статусу інвалідності. Зазначається, що обидва медпрацівники також мають інвалідність III групи.

Під час судового засідання лікар-хірург заперечив перешкоджання діяльності Збройних сил України, однак визнав факт отримання коштів за оформлення інвалідності та пояснив свої дії бажанням заробити. Він просив суд застосувати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою, посилаючись на сімейні обставини.

Захист наполягав, що підозра є необґрунтованою, а зазначені слідством ризики — формальними, і просив обрати м’якший запобіжний захід.

За результатами розгляду суд ухвалив застосувати до лікаря-хірурга запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Аналогічне рішення ухвалили і до другого підозрюваного.

Нагадаємо, що директорці однієї з лікарень Миколаєва повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, посадовиця, знаючи про нестачу лікарів і обладнання, підписувала звіти про нібито повністю надані медичні послуги, що призвело до збитків на понад 21 мільйон гривень.