Вибух на заводі піротехніки в Китаї: десятки загиблих та масова евакуація в Лояні
- Новини світу
- Таміла Ксьонжик
17:41, 05 травня, 2026
У Китайському місті Лоян провінції Хенань стався вибух на заводі з виробництва феєрверків. Внаслідок інциденту 26 людей загинули, ще 61 особа отримала поранення.
Про це пише ВВС.
За даними видавництва BBC, через вибух влада евакуювала населення в радіусі трьох кілометрів від підприємства. До рятувальної операції залучили 1500 фахівців, а також спецтехніку: дронів, роботів та службових собак.
Під час розбору завалів вдалося врятувати сімох людей.Постраждалі віком від 20 до 60 років отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема переломи через падіння уламків.
У сусідніх із заводом житлових будинках вибило вікна. Наразі поліція розслідує причини вибуху. Варто зазначити, що Лоян вважається одним із найбільших центрів виготовлення піротехніки у світі.
Варто нагадати про наслідки феєрверків, адже понад 100 людей загинули під час пожежі на весіллі провінції Ніневія на півночі Іраку. Ще 150 людей отримали поранення.
