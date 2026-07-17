 У Херсоні затримали чоловіка за продаж автомата за $800

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Головна Новини Інциденти 19:21, 17 липня, 2026

У Херсоні затримали чоловіка за продаж автомата за $800

У Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція ХерсонщиниУ Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція Херсонщини

У Херсоні правоохоронці затримали 69-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними слідства, чоловік збув автомат АКС-74У разом із магазином та бойовими набоями за 800 доларів.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Як встановили поліцейські та співробітники СБУ, херсонець раніше незаконно придбав цю зброю та боєприпаси з метою подальшого перепродажу.

Правоохоронці зафіксували факт продажу «товару», після чого вилучили автомат і патрони в межах розслідування.

За клопотанням слідчих суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває, а поліцейські встановлюють походження зброї.

У Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція ХерсонщиниУ Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція Херсонщини
У Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція ХерсонщиниУ Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція Херсонщини

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці затримали 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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