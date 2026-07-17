У Херсоні затримали чоловіка за продаж автомата за $800

У Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція Херсонщини

У Херсоні правоохоронці затримали 69-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними слідства, чоловік збув автомат АКС-74У разом із магазином та бойовими набоями за 800 доларів.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Як встановили поліцейські та співробітники СБУ, херсонець раніше незаконно придбав цю зброю та боєприпаси з метою подальшого перепродажу.

Правоохоронці зафіксували факт продажу «товару», після чого вилучили автомат і патрони в межах розслідування.

За клопотанням слідчих суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває, а поліцейські встановлюють походження зброї.

У Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція Херсонщини

У Херсоні затримали торговця зброєю. Фото поліція Херсонщини

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці затримали 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів.