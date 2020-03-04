Об этом он заявил со ссылкой на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, сообщает CNN.

В письме депутаты также призвали прекратить контакты с общественностью, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.

В открытом письме спикер также выступал за продолжение отмены открытых сессий в парламенте.

Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что еще есть возможность не допустить глобальной эпидемии коронавируса.