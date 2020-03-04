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Об этом он заявил со ссылкой на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, сообщает CNN.
В письме депутаты также призвали прекратить контакты с общественностью, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.
В открытом письме спикер также выступал за продолжение отмены открытых сессий в парламенте.
Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что еще есть возможность не допустить глобальной эпидемии коронавируса.
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Об этом он заявил со ссылкой на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, сообщает CNN.
В письме депутаты также призвали прекратить контакты с общественностью, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.
В открытом письме спикер также выступал за продолжение отмены открытых сессий в парламенте.
Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что еще есть возможность не допустить глобальной эпидемии коронавируса.