Сегодня, 3 апреля, сотрудники КП «Николаевводоканал» починили систему отведения сточных вод в Николаевской областной инфекционной больнице.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в прямом эфире на странице в Instagram.

Как известно, руководство больницы обратилось к депутатам с просьбой помочь в решении данного вопроса. После чего депутаты городского совета попросили ОГА выделить средства из резервного фонда для ремонта системы водоотведения.

В свою очередь, мэр отметил, что утром сотрудники предприятия отремонтировали систему и данный вопрос уже снят.

– Меня проинформировал директор водоканала, что все эти вопросы уже сняты. Они отремонтировали уже, привели в порядок систему. А вообще не мешало бы сделать капитальный ремонт, чем они и займутся после пандемии, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич напомнил Николаевскому областному совету, что деньги нераспределенных субвенций из государственного бюджета могут быть вскоре отозваны Кабинетом министров Украины.