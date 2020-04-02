Сегодня, 2 апреля, депутаты Николаевского городского совета обратились к руководству облгосдаминистрации для выделения средств из резервного фонда для ремонта системы отведения сточных вод в областной инфекционной больнице.

Об этом стало известно во время заседания областной комиссии по вопросам ТБНС, - пишут НикВести.

В частности, депутат городского совета Сергей Исаков в областной инфекционке есть ряд неотложных проблем, требуемых срочного решения, среди них – ремонт системы водоотведения стоимостью 378 тысяч гривен.

– По официальной информации у больницы есть 5 неотложных вопросов, которые должны быть решены. Во-первых, у больницы есть штраф, который не позволяет осуществлять некоторые действия. Во-вторых, подписание договора с НСЗУ. Сейчас подписан договор на один пакет услуг, не позволяющий предприятию получать те деньги, которые нужны на исполнение нужд. В-третьих, по состоянию на вчерашний день было отсутствие медицинской субвенции. В-четвертых, долгое время там повреждена система водоотведения стоимостью 378 тысяч, - рассказал депутат.

В свою очередь, губернатор Александр Стадник отметил, что на данный момент комиссия должна решить ряд более важных вопросов.

– У нас сейчас на комиссии отдельные очень важные вопросы. И мы понимаем, что есть моменты, которые нужны решать, но есть же приоритеты. Мы с вами говорим на разных языках. Я понимаю, что в городском совете привыкли обо всем да ни о чем, - сказал Александр Стадник.

Однако депутат продолжил настаивать на важности решения этой проблемы.

– Эта больница примет первую волну больных коронавирусом. Если она ляжет – другие ничего не выдержат, - заявил Сергей Исаков.

В ходе разговора выступил также мэр Александр Сенкевич, который прояснил, что ранее депутаты горсовета обратились к руководству больницы – главвврачу Светлане Федоровой, которая и предоставила им сведения о проблемах учреждения. Потому депутаты предлагают решить этот вопрос до поступления пациентов в больницу. Мэр добавил, что сейчас есть возможность выделения средств на ремонт систем.

– Депутаты обратились ко мне, чтобы я отправил в больницу руководителя водоканала, который направил бы людей, для решения тех проблем. Я сообщил, что я не разрешу сотрудникам предприятия находится в инфекционной больнице и проводить работы во время карантина. Один зараженный в больнице – завтра весь водоканал ляжет. Ни в больнице, ни в городе после не будет воды. Но директор предприятия сказал, что эту работу может сделать кто-угодно при наличии финансирования, а в больнице оно есть. Тем более сегодня эти работы можно проводить без тендера. Поэтому было решено депутатами обратиться к комиссии ТБНС, до того, как начнут поступать больные, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее влавный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.