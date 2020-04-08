У пациентки в Николаеве один быстрый тест на коронавирус дал позитивный результат, а второй - негативный. Сейчас она находится в инфекционной больнице и ждет результат ПЦР-исследования.

Об этом в эфире телеканала «Март» рассказала начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай.

— В 4 городской больнице был выявлен пациент, у которого быстрый тест был позитивным. Пациент был доставлен в областную инфекционную больницу. Там был проведен быстрый тест - он негативный. Сейчас эта пациентка находится на стационарном лечении в инфекционном центре. Ее материал направлен на лабораторное обследование методом ПЦР. Ожидаем результат. Наличие позитивных или негативных тестов должно сопровождаться клиникой и состоянием пациента, - сказала Ирина Шамрай.

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