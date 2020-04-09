Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал руководство Николаевского областного совета как можно быстрее принять изменения в бюджет области на выделение средств в борьбе с коронавирусным заболеванием.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам визита в Николаев, в четверг, 9 апреля, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.

Однако спустя неделю после сессии облсовета, больницы так и не получили деньги на борьбу с COVID-19.

Виктор Ляшко отметил, что от должного финансирования медучреждения зависит качество предоставляемых услуг в лечении пациентов.

– Призываю всех, кто причастен к приему областного бюджета, быстро собраться и принять изменения, поскольку от этого зависит и уровень предоставления медицинской помощи на уровне области и обеспеченность средствами индивидуальной защиты медицинских сотрудников. Тут много составляющих, - заявил Виктор Ляшко.

По его мнению, в решении этого вопроса не должно существовать политических игр ­– на них нет времени.

– К борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры. Мы все сейчас должны понять – времени играться в политику нет. Нужно принимать быстрые, действенные решения, которые позволят обеспечить внедрение эффективных противоэпидемиологических мер и качественной медицинской помощи. Все, кто сейчас играется в политику, должны отойти и позволить работать профессионалам, чтобы обеспечить медиков всем необходимым, чтобы украинцам предоставляли качественную медицинскую помощь, - отметил он.

Напомним, сегодня, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

В частности, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.

Также Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности.

Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.