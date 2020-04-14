На заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета депутаты публично повздорили с главой комиссии Алексеем Лепишевым, который отказался вносить в повестку дня их вопросы.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля в ходе заседания комиссии по ЖКХ, пишут НикВести.

В частности, глава комиссии Алексей Лепишев вынес на рассмотрение комиссии вопрос о снятии арендной платы с предпринимателей Николаева на период действия карантина в городе.

— Предлагаю вопросы, которые связаны с коронавирусом, быстро рассмотреть и разойтись. У нас есть очень кричащий вопрос о снятии арендной платы с предпринимателей. Говорят много, а когда приходит конец месяца, наши предприниматели в ужасе. Все изучили этот проект решения, мы его изучили на предыдущей сессии. У кого-то есть вопросы?, - сказал Алексей Лепишев.

Однако, члены комиссии указали, что в начале необходимо внести их вопросы в повестку, таким образом сформировать полную повестку дня.

В частности, внести в повестку дня их вопросы просили глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском горсовете Олег Солтыс, заместитель главы фракции партии «Оппозиционный блок» Игорь Копейка, заместитель директора Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Александр Репин, а также депутат от фракции «Наш край» Владислав Ентин.

Алексей Лепишев призвал депутатов первоочередно проголосовать за вопросы, касающиеся коронавируса.

— Не срывайте комиссию, - сказал Алексей Лепишев. — Я спрашиваю, два вопроса в повестке дня? Я предлагаю еще третий … и четвертый, - предложил Александр Репин. — Каждый депутат вправе вынести на комиссию вопросы, включить их в повестку и пойти по ней. А сейчас рассмотреть одни вопросы, а вторые оставить … Сюда нужно включить несколько вопросов, которые есть у Репина, у меня связанные с работой города, - добавил Владислав Ентин. — Мы рассматриваем не одни и не вторые, мы рассматриваем вопросы, связанные с карантином и коронавирусом. Уважаемые коллеги, сегодня комиссия собрана по коронавирусу. Сегодня в городе карантин, - ответил Алексей Лепишев.

Глава комиссии несколько раз пытался перейти к повестке дня и поставить на голосование вопросы по COVID-19, однако члены комиссии акцентировали внимание на том, что первоочередно необходимо включить их вопросы в повестку, после чего они приступят к голосованию.

Алексей Лепишев предложил членам комисии проголосовать за вопросы, касающиеся коронавируса, а после рассмотреть вопросы депутатов. Однако члены комиссии отказались от такого предложения, настаивая на том, что вначале нужно внести в повестку дня несколько предложенных ими вопросов.

— Мы продолжим. В чем проблема. Прекращайте, - сказал Алексей Лепишев. — Давайте комиссия сформирует повестку дня и дальше будем идти, - ответил Александр Репин. — Мы собрались на комиссию. Есть предложение сформировать повестку дня. Вы несли два вопроса — это начало. Дальше формируем повестку и идем по ней. Вот такое предложение, - предложил Игорь Копейка. — Повестку формирует глава комиссии. Что вам стоит? Какая вам разница?, - сказал Алексей Лепишев. — А вам какая разница, - ответил Игорь Копейка. — Зачем вы накаляете обстановку? Есть вопросы по COVID-19, - спросил Алексей Лепишев. — Давайте пойдем в рамках регламента и положения о комиссии, - сказал Олег Солтыс. — Вы для меня не директор! Прошу первым пунктом внести вопрос о недоверии председателю комиссии. Вы обязаны вносить столько раз, сколько я буду предлогать, - обратился Александр Репин к Лепешеву.

В результате комиссия рассмотрела вопросы по COVID-19, после чего глава комиссии Алексей Лепишев покинул заседание.

— Все вопросы по коронавирусу рассмотрены, а все остальные вопросы будут рассмотрены в рабочем порядке. Комиссия по ЖКХ закрыта. Всего доброго, - сказал Алексей Лепишев.

Однако, после ухода главы комиссии, депутаты решили все же рассмотреть свои вопросы, избрав модератором Владислава Ентина. В результате, депутаты проголосовали за принятие внесенных ими вопросов в новую повестку дня.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич публично повздорил с бывшим народным депутатом Артемом Ильюком, обсуждая в социальной сети Facebook ситуацию с недостроенным Манганариевским сквером, известным как «Сердце города».