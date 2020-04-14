Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину продолжат прибывать самолеты со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из других стран.

Об этом он сказал в традиционном видеообращении к украинцам.

«На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в «Борисполь» восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается», — сказал он.

Он также добавил, что в стране наращивают количество тестирований на коронавирус.

«Сейчас количество ежедневных тестов увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, однако пик эпидемии впереди.