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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину продолжат прибывать самолеты со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из других стран.
Об этом он сказал в традиционном видеообращении к украинцам.
«На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в «Борисполь» восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается», — сказал он.
Он также добавил, что в стране наращивают количество тестирований на коронавирус.
«Сейчас количество ежедневных тестов увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, однако пик эпидемии впереди.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину продолжат прибывать самолеты со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из других стран.
Об этом он сказал в традиционном видеообращении к украинцам.
«На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в «Борисполь» восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается», — сказал он.
Он также добавил, что в стране наращивают количество тестирований на коронавирус.
«Сейчас количество ежедневных тестов увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, однако пик эпидемии впереди.