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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, однако пик эпидемии впереди.
Об этом он сказал во время традиционного видеообращения.
По словам Президента, ситуация стабилизировалась благодаря сознательности граждан, которые придерживаются самоизоляции.
«Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать», — отметил Владимир Зеленский.
Однако он добавил, что страну ожидает ключевой и определяющий период.
«Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома», — сказал глава государства.
Напомним, сегодня Испания достигла пика распространения коронавируса, и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.
Ранее ожидалось, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине выпадет ориентировочно на 14 апреля. Однако после главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что пика заболеваемости Covid-19, прогнозируемого на 14 апреля в Украине, может не быть, если придерживаться карантинных мер.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, однако пик эпидемии впереди.
Об этом он сказал во время традиционного видеообращения.
По словам Президента, ситуация стабилизировалась благодаря сознательности граждан, которые придерживаются самоизоляции.
«Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать», — отметил Владимир Зеленский.
Однако он добавил, что страну ожидает ключевой и определяющий период.
«Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома», — сказал глава государства.
Напомним, сегодня Испания достигла пика распространения коронавируса, и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.
Ранее ожидалось, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине выпадет ориентировочно на 14 апреля. Однако после главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что пика заболеваемости Covid-19, прогнозируемого на 14 апреля в Украине, может не быть, если придерживаться карантинных мер.