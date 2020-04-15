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В Европарламенте разочарованы принятием закона в Турции, который позволяет освободить тысячи заключенных из переполненных тюрем на фоне пандемии коронавируса, кроме политических оппонентов власти.
Об этом заявили постоянный докладчик Европейского парламента по вопросам Турции Начо Санчес Амор и глава делегации Европейского парламента в совместном парламентском комитете ЕС-Турция Сергей Лагодинский, передает Европейская правда.
– Законодательные поправки турецкого парламента, которые позволяют освободить 90 тысяч заключенных, но исключает тех, кто заключен в тюрьму за свою политическую деятельность и граждан, находящихся в СИЗО, является большим разочарованием, - говорится в заявлении.
В Европарламенте считают, что турецкие правящие партии решили сознательно подвергнуть риску жизнь журналистов, правозащитников и своих политических противников на фоне «смертельного заболевания COVID-19».
Европарламентарии настаивают, что ЕС и его государства-члены на всех уровнях должны заняться решением этой проблемы со своими турецкими коллегами.
Они также призывают Европейский суд по правам человека ускорить необходимые приговоры по делам граждан, заключенных и задержанных в Турции по политическим причинам.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
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В Европарламенте разочарованы принятием закона в Турции, который позволяет освободить тысячи заключенных из переполненных тюрем на фоне пандемии коронавируса, кроме политических оппонентов власти.
Об этом заявили постоянный докладчик Европейского парламента по вопросам Турции Начо Санчес Амор и глава делегации Европейского парламента в совместном парламентском комитете ЕС-Турция Сергей Лагодинский, передает Европейская правда.
– Законодательные поправки турецкого парламента, которые позволяют освободить 90 тысяч заключенных, но исключает тех, кто заключен в тюрьму за свою политическую деятельность и граждан, находящихся в СИЗО, является большим разочарованием, - говорится в заявлении.
В Европарламенте считают, что турецкие правящие партии решили сознательно подвергнуть риску жизнь журналистов, правозащитников и своих политических противников на фоне «смертельного заболевания COVID-19».
Европарламентарии настаивают, что ЕС и его государства-члены на всех уровнях должны заняться решением этой проблемы со своими турецкими коллегами.
Они также призывают Европейский суд по правам человека ускорить необходимые приговоры по делам граждан, заключенных и задержанных в Турции по политическим причинам.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.