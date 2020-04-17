Разведывательные службы США проверяют версию о распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что США не считают, что вирус был связан с исследованиями биологического оружия. По словам источников, в настоящее время нет никаких признаков того, что вирус был создан человеком.

По данным собеседников телеканала, в качестве одной из версий рассматривается возможность того, что вирус был создан в лаборатории в Ухане и случайно выпущен за ее пределы.

Другие источники сообщили, что американская разведка не смогла подтвердить теорию, но пытается выяснить, был ли кто-то заражен в лаборатории в результате несчастного случая или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей.

По данным источника, разведка США анализирует секретный сбор разведданных, предназначенный для китайского правительства, относительно этой теории. Но некоторые представители разведки говорят, что, возможно, фактическая причина никогда не будет известна.

В материале CNN указано, что в поддержку версии о распространении вируса из лаборатории в Ухане высказываются некоторые законодатели из числа республиканцев.

Ранее разведка США установила, что Китай скрыл реальное количество больных и погибших от коронавируса.