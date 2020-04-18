Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в городе не могут контролировать людей, которые вернулись из-за границы и должны находится в самоизоляции.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Люди, которые болеют, могут быть сегодня не видны. Мы знаем, что большое количество людей сегодня стоит на границах — тысячи, и они ежедневно возвращаются. Мы их всех удерживаем, записываем, всех ставим на карандаш, но у нас реально нет физической или какой-нибудь другой возможности контролировать выход этих людей на улицу, их поход в магазин, заход в транспортное средство и поход в церковь на Пасху. Если эти люди в будут находится в открытых или же закрытых помещения в близости к другим людям и передавать им вирус, то после пасхи у нас может начаться вспышка. Это опасно. Мы все находимся в зоне риска. Чем старше мы, тем вероятнее, что мы можем не пережить следующие праздники. Реально заболеть и умереть. Когда это было рядышком, где-то в соседних областях или соседних странах, то казалось, что это какая-то сказка, но сегодня, когда я услышал, что в США — стране с первой экономикой в мире, за сутки умерло более четырех тысяч человек, то, наверное, должно быть знаком для всех нас, что: «Ребята, успокойтесь, помолитесь, Бог— он везде», - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что согласно официальной информации на сайте Николаевской облгосадминистрации, учет жителей области, прибывших из-за границы, ведется с 16 марта. Указывается, что за ними ведется «медико-санитарное наблюдение и контроль соблюдения сроков и условий самоизоляции». Всего на учет было взято 3340 человек. Состоянием на 09:00 18 апреля с учета сняты 2287 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 1053 людьми.

Напомним, что 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. 15 апреля количество инфицированных в области составило 22 человека. При этом был зафиксирован первый случай коронавируса в Николаеве — инфицированной оказалась 6-летняя девочка. По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19, из которых 4 случая зафиксировано в Николаеве: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.

Кроме того, 17 апреля мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.

Состоянием на 9 утра 18 апреля в Николаевской области зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.

Также, депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что облгосадминистрация нарушила постановление Кабинета Министров Украины, не организовав места для обязательной обсервации людей, прибывших из-за границы.