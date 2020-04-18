Бизнесмен и основатель частной медицинской клиники Eurolab Андрей Пальчевский заявил, что реальное количество больных в Николаеве превышает данные, которые предоставляют местные власти.

Об этом он сказал вчера, 17 апреля, в ток-шоу «Голос народа» на телеканале 112.ua.

Андрей Пальчевский отметил, что Украина является одной из тех стран, которая проводит наименьшее количество ПЦР-тестов для выявления больных, именно по этой причине в МОЗ дают мизерные цифры о реальной статистике. В частности, это касается и Николаева, в котором, по его словам, заболевших не было из-за отсутствия тестирования.

– Сколько можно рассказывать про эти мизерные количества? А если мы увеличим тестирования в 20 раз, то и количество больных увеличится в 20 раз. Парадокс заключается в том, что медицинская мафия не хотела бы рассказывать о размахе заболевания. Никто не хочет с самого начала работать с сумасшедшими количествами информации, сообщать об этом, лечить людей, выписывать какие-то протоколы, зачем это нужно? Гораздо проще сплавить красивую статистику, что у нас в Николаеве больных нет. Потом приезжает туда Ляшко, докладывает, что все хорошо, на следующий день 15 человек заболевает. Уверяю, сегодня там не 15, а 1500, не меньше, даже больше, - заявил Андрей Пальчевский.

Николаевская область долгое время оставалась единственной в Украине, где не было зафиксировано ни одного больного на коронавирус. Несмотря на заявления властей о том, что в больницах проводятся тестирования, эта ситуация вызвала некий резонанс по стране.

По этой причине 9 апреля Николаев посетил главный санитарный врач Украины, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

Уже после визита в эфире программы «Право на владу» Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области все же имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.

Спустя несколько дней, 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. 15 апреля количество инфицированных в области составило 22 человека. При этом был зафиксирован первый случай коронавируса в Николаеве — инфицированной оказалась 6-летняя девочка. По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19, из которых 4 случая зафиксировано в Николаеве: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.

Кроме того, 17 апреля мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.

По состоянию на утро 18 апреля в Николаевской области зафиксировано 35 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.