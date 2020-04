Минобороны США официально опубликовало три коротких рассекреченных видео, показывающих загадочные «неопознанные воздушные явления».

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Речь идет о записи 2004 года, на которой показано столкновение двух американских истребителей с неизвестным объектом возле Сан-Диего, и двух аналогичных роликах с кодовым названием GO FAST (2015 года), опубликованных группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science в 2017-2018 году.

По словам представителя Пентагона Сью Гоф, правительство приняло решение официально обнародовать эти видео для того, чтобы «прояснить любые заблуждения общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными».

— После тщательного анализа департамент установил, что санкционированный выпуск этих рассекреченных видеороликов не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неустановленных лиц, — отметила Сью Гоф.

В 2007-2012 годах Пентагон изучал подозрительные столкновения пилотов с неизвестными объектами в рамках секретной программы. Она была запущена по указанию бывшего сенатора из Невады Гарри Рида и закрыта по той причине, что были другие программы, требующие финансирования.

Комментируя официальную публикацию этих записей, Гарри Рид отметил, что рад этому. Также он подчеркнул, что этот шаг только «касается поверхности» исследования и доступных материалов о неопознанных летающих объектах.

— США должны серьезно и научно взглянуть на это и любые потенциальные последствия для национальной безопасности, — написал Гарри Рид в Twitter.

Напомним, в декабре 2017 года Минобороны Соединенных Штатов выложило в Сеть видео, на котором американские пилоты преследуют НЛО.