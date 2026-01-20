Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Фігуранти справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва вийшли зі слідчого ізолятора під заставу у майже 500 тисяч гривень. Розмір застави для обох підозрюваних є однаковим і становить 242 тисячі 240 гривень.

Інформацію про це кореспондентці «МикВісті» підтвердили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Заставу за директорку ТОВ «Проссекко 8» Ірину Стоєву та керівника комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Петра Вашеняка внесли того ж дня, коли суд відправив їх під арешт — 14 та 15 січня відповідно.

Ірина Стоєва. Фото: МикВісті Петро Вашеняк. Фото: МикВісті

Зазначимо, що на них покладені судом обовʼязки прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, місця роботи або контактних даних; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до неї.

Справа «Проссекко 8» у суді

Запобіжний захід Ірині Стоєвій та Петру Вашеняку мали обрати ще 29 грудня. Однак розглянути клопотання не вдалось. Суддя зробила перерву у справі і мала повернутись до її розгляду наступного дня, 30 грудня. Але і у той день суд не відбувся через хворобу судді.

12 січня відсторонили від посади до 20 лютого. Далі з 12 по 13 січня Центральний районний суд розглядав клопотання про обрання йому запобіжного заходу. У матеріалах слідства на суді виявили більше 20 помилок, через які доводилось по кілька разів зупинятись для їх розбору.

14 січня суд арештував Вашеняка з можливістю внесення застави 242 тисячі 240 гривень, а наступного дня, 15 січня, — Ірину Стоєву. На суді Стоєва заявила, що планує вимагати відшкодування коштів, які компанія витратила на організацію харчування у школах Миколаєва.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

Зранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті

Згодом, 23 грудня, фігурантам скандалу щодо організації кейтерингового харчування школярів у Миколаєві вручили підозри.

Керівниці підприємства Ірині Стоєвій оголосили підозру у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Петру Вашеняку повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

29 грудня суд мав обрати директорці ТОВ «Проссекко 8» Ірині Стоєвій та керівнику КОПу Петру Вашеняку запобіжний захід. Прокуратура наголошувала на необхідності взяти обох під арешт. Проте 30 грудня Центральний районний суд Миколаєва відклав засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам справи про шкільний кейтеринг.

З 12 по 13 січня Центральний районний суд Миколаєва розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Петру Вашеняку. У матеріалах слідства на суді виявили більше 20 помилок, через які доводилось по кілька разів зупинятись для їх розбору.

До обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд перейшов 12 січня після відсторонення посадовця. На початку засідання захист долучив до справи матеріали, які, на його думку, підтверджують невинуватість його клієнта, низку характеристик та подяк на адресу Петра Вашеняка.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечити кейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.