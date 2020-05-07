Суд приостановил решение исполкома горсовета Черкасс о смягчении карантина.

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.

Он возмутился этим решением, отметив, что суд его принял на основании предположения о том, что ослабление карантинных мер может привести к значительному количеству заболеваний коронавирусом.

«То есть теперь уже суд принимает на себя функции эпидемиологов? При том, что Кабмин уже неоднократно заявлял об ослаблении карантинных мероприятий с 11 мая. И правительство, кстати, фактически дублирует то, что уже сделано в Черкассах», — написал Анатолий Бондаренко.

Также он возмутился и там, что его не пригласили на заседание, а само решение не опубликовали в судебном реестре.

«А решение было принято единолично, о чем официально нам даже не сообщили. Более того, решение даже не разместили в реестре судебных решений. Оно просто удивительным образом оказалось сразу в областной государственной администрации», — добавил он.

Как известно, городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине. Позже полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался». Сам Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который с исполкомом решил ослабить карантин. Вечером 1 мая стало известно, что Анатолия Бондаренко вызвали на допрос.

Отметим, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, который ранее обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно соблюдения карантина.

В поддержку мэра Черкасс выступил и Николаевский городской голова Александр Сенкевич.