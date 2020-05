Послы стран «Большой семерки» в разговоре со спикером Верховной Рады Украины напомнили о важности новой программы с МВФ.

Об этом идет речь в сообщении в Twitter Группы поддержки послов G7 в Украине по итогам встречи.

During a meeting with Rada Chairman Dmytro Razumkov, the G7 Ambassadors noted the importance of securing a new IMF program and of continuing to move forward on legislation in support of reforms that will strengthen Ukraine’s economy and democracy.