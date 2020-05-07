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Послы стран «Большой семерки» в разговоре со спикером Верховной Рады Украины напомнили о важности новой программы с МВФ.
Об этом идет речь в сообщении в Twitter Группы поддержки послов G7 в Украине по итогам встречи.
During a meeting with Rada Chairman Dmytro Razumkov, the G7 Ambassadors noted the importance of securing a new IMF program and of continuing to move forward on legislation in support of reforms that will strengthen Ukraine’s economy and democracy.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 7, 2020
— Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины, — говорится в сообщении.
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Послы стран «Большой семерки» в разговоре со спикером Верховной Рады Украины напомнили о важности новой программы с МВФ.
Об этом идет речь в сообщении в Twitter Группы поддержки послов G7 в Украине по итогам встречи.
During a meeting with Rada Chairman Dmytro Razumkov, the G7 Ambassadors noted the importance of securing a new IMF program and of continuing to move forward on legislation in support of reforms that will strengthen Ukraine’s economy and democracy.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 7, 2020
— Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный