Послы стран «Большой семерки» в разговоре со спикером Верховной Рады Украины напомнили о важности новой программы с МВФ.

Об этом идет речь в сообщении в Twitter Группы поддержки послов G7 в Украине по итогам встречи.

During a meeting with Rada Chairman Dmytro Razumkov, the G7 Ambassadors noted the importance of securing a new IMF program and of continuing to move forward on legislation in support of reforms that will strengthen Ukraine’s economy and democracy. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 7, 2020

— Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.