Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко встала на защиту сотрудников Николаевского областного детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный» и потребовала в кратчайшие сроки решить вопрос по долгам с зарплатой перед ними.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент НикВести.

Депутат обратилась к коллегам с просьбой рассмотреть на заседании первым вопрос долгов по зарплате и сокращения сотрудников детских санаториев. Она также предложила созвать внеочередную сессию и перераспределения бюджета для погашения долгов перед медиками Николаевщины.

— Нам нужно сократить расходы по ряду программ, по ряду распорядителей бюджетных средств, пересмотреть бюджет развития и выделить достаточный финансовый ресурс на наши областные коммунальные предприятия, на наши областные больницы. Сегодня к нам на комиссию пришли сотрудники из двух детских санаториев. Коллеги, это же наши коммунальные учреждения! Посмотрите, что происходит! Кто будет лечить людей, если идет такое сокращение кадров? У нас в каждой больнице не хватает по 10-17 миллионов гривен на выплату зарплат. Я требую поставить этот вопрос первым, выслушать людей, решить их проблему. Люди под ОГА стоят. Не нужно рассматривать этот вопрос в разном, нужно его первым рассматривать. Мы ставим на рассмотрение вопрос о проблемах санаториев. Это вопрос зарплаты, сокращения людей, — заявила Татьяна Демченко.

Однако, ее коллеги отказались вносить в повестку дня предложение коллеги, как и отказались рассматривать вопрос сотрудников санаториев в первую очередь. В тоже время глава депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко нахамил Татьяне Демченко и оскорбил ее за ее предложения.

Напомним, сегодня, 3 июня, под зданием Николаевской областного совета сотрудники Николаевского областного детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный» вышли на акцию протеста против сокращения штата и с требованием выплатить заработные платы за два месяца.

До этого медики провели аналогичную акцию 7 мая.

В свою очередь депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила провести выездную комиссию на территории областного детского туберкулезного центра «Дубки», в котором с целью оптимизации сократили количество койко-мест.

Депутаты Николаевского областного совета, члены партии «Оппозиционная платформа - За життя» выступили с заявлением о недопущении фактического прекращения работы двух детских санаториев «Дубки» и «Южного», которые являются областной коммунальной собственностью. В этих санаториях лечилось более 400 детей больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфицированных туберкулезом.

26 мая по инициативе депутата Татьяны Демченко состоялось выездное совещание депутатов Николаевского облсовета с представителями трудовых коллективов санаториев. Присутствовавшие депутаты областного совета заверили сотрудников КНП, что они будут отстаивать своевременное и в полном объеме финансирование учреждений здравоохранения. Однако для этого необходима политическая воля по срочному внесению изменений в бюджет области на 2020 год.