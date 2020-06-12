Бюджетная комиссия Николаевского областного совета согласовала внесение изменений в бюджет области на 2020 год.

Об этом стало известно в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета сегодня, 12 июня, пишут НикВести.

На рассмотрение членов комиссии был вынесен проект решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2020 год, которым планируется распределить 122,5 миллионов гривен остатков образовательной, медицинской и дорожной субвенций 2019 года из госбюджета, а также перераспределить 40 миллионов гривен бюджета текущего года по Управлению капитального строительства.

В ходе голосования, члены комиссии поддержали данный проект решения.

Напомним, что на сегодня, 12 июня запланирована сессия Николаевского областного совета на рассмотрение которой вынесен проект решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2020 год.

Также, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что заседание бюджетной комиссии проходит за час до проведения сессии.