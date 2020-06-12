Бюджетная комиссия Николаевского областного совета согласовала внесение изменений в бюджет области на 2020 год.
Об этом стало известно в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета сегодня, 12 июня, пишут НикВести.
На рассмотрение членов комиссии был вынесен проект решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2020 год, которым планируется распределить 122,5 миллионов гривен остатков образовательной, медицинской и дорожной субвенций 2019 года из госбюджета, а также перераспределить 40 миллионов гривен бюджета текущего года по Управлению капитального строительства.
В ходе голосования, члены комиссии поддержали данный проект решения.
Напомним, что на сегодня, 12 июня запланирована сессия Николаевского областного совета на рассмотрение которой вынесен проект решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2020 год.
Также, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что заседание бюджетной комиссии проходит за час до проведения сессии.
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета согласовала внесение изменений в бюджет области на 2020 год.
Об этом стало известно в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета сегодня, 12 июня, пишут НикВести.
На рассмотрение членов комиссии был вынесен проект решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2020 год, которым планируется распределить 122,5 миллионов гривен остатков образовательной, медицинской и дорожной субвенций 2019 года из госбюджета, а также перераспределить 40 миллионов гривен бюджета текущего года по Управлению капитального строительства.
В ходе голосования, члены комиссии поддержали данный проект решения.
Напомним, что на сегодня, 12 июня запланирована сессия Николаевского областного совета на рассмотрение которой вынесен проект решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2020 год.
Также, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что заседание бюджетной комиссии проходит за час до проведения сессии.