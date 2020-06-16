«Партия Шария» завтра, 17 июня, проведет митинг под стенами Офиса Президента Украины в Киеве. Акцию в своем видеоблоге накануне анонсировал лидер политической силы Анатолий Шарий.

Митинг связан с ситуацией, сложившейся в связи с нападением на журналистов информационного агентства Шарий.net и бездействии полиции в этой ситуации. Инциденты произошли 11 и 12 июня в Киеве в ходе акций протеста в поддержку подозреваемого в убийстве праворадикала Сергея Стерненко. 11 июня акция проходила у здания Главного следственного управления Службы безопасности Украины, а 12 июня – рядом со зданием Шевченковского районного суда Киева.

— Эта власть полностью нас предала. Мы имеем право на голос. Мы имеем право сказать свое «нет» тому беспределу, который происходит. Пять лет вас делали быдлом. Мы думали, что все изменилось. На самом деле вас хотят продолжить держать в стойле. Не получится. Я верю, что не получится!, - сказал Анатолий Шарий.

Николаевская областная организация «Партии Шария», в свою очередь, объявила мобилизацию сторонников для участия в акции протеста в Киеве.

— Вчера наш лидер Анатолий Шарий объявил о том, что будет мирная акция возле Офиса Президента в среду. Все, кого реально достал этот беспредел, кто хочет присоединиться - обращайтесь к нам, выезжаем сегодня. Мы вас ждем. Нужно с этим что-то делать. Потому что, если нас не услышат сейчас, если мы ничего не сделаем сейчас, то еще в ближайшие 5 лет будет рушиться наша Украина, - сказала глава Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

Чтобы присоединиться к участникам акции и поехать под Офис Президента необходимо заполнить Google-форму по ссылке: https://forms.gle/qbfUAzbyxw6Cctvn8.