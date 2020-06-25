Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

— Кабинет министров согласовал увольнение Балоня Андрея Богдановича с должности председателя Кировоградской ОГА, - написал Алексей Гончаренко.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Андрея Балоня пердседателем Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года. 11 ноября первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов представил его коллективу.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он начнет увольнение не справившихся со своей работой глав ОГА после того, как в стране снимут карантин.