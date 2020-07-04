Житель Николаева сообщил, что разводная часть Ингульского моста не была нормально закреплена и начала приподниматься еще месяц назад.

Об этом пишут Преступности.НЕТ.

Николаевец предоставил видео, которое он отснял еще 6 июня. Он отмечает, что на конструкции не было противовесов, и мост с учетом находящихся на нем машин поднимался примерно на пять сантиметров.

Он также говорит, что после увиденного позвонил в контакт-центр горсовета и рассказал о проблеме. По его словам, он пытался опубликовать видео в Facebook-группе контакт-центра, но из-за модерации оно так и не было обнародовано.

Отметим, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

В пятницу утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о том, что Ингульский мост поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сказал, что инцидент произошел по вине Службы автодорог области, которая не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В свою очередь, руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонт на мосту не мог стать причиной его самопроизвольного разведения.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.

Позже Александр Сенкевич заявил, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.