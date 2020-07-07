Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Вчера, 6 июля, в Службе автомобильных дорог Николаевской области провели экстренное совещание, на которое были приглашены подрядчики и представители КП «ЭЛУ автодорог», как предприятия, которое содержит Ингульский мост, чтобы обсудить вопросы по возобновлению работ по ремонту дорожного покрытия на мосту в ближайшие сроки.

Владислав Невеселый отметил, что в ходе совещания представители «ЭЛУ автодорог» заявили, что за последние 20 лет никто не обслуживал гидравлическую часть моста, которая отвечает за разводку подъемной его части, из-за того, что в городе нет специалистов в этой сфере.

— На вопрос, проводился ли ремонт подъемного механизма, главный инженер ответил: «Проводились работы только по замене электрической части, гидравлическую часть за последние 20 лет — не обслуживали, так как в городе нет специалиста в этом направлении», — заявил Владислав Невеселый.

В комментарии корреспонденту НикВести Владислав Невеселый отметил, что, по его мнению, данным вопросом должны заняться правоохранители, а также необходимо изучить в каком состоянии сегодня находится мост и все его конструктивные элементы.

— Они говорят, что обновляли только электрическую часть, какие-то датчики, а о гидравлике никакой речи не идет. Нужно вообще понять, что на этом мосту вообще делали. Дело не только в правоохранителях, которым стоит проверить на что тратились деньги, тут нужно также понять, что в реальности с мостом, в каком он состоянии, в каком состоянии гидравлическая часть. Много рассказывают о том, что мостом так занимаются, так его обслуживают, а в итоге имеем то, что имеем, — омтетил он.

Отметим, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

Рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.