Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что окончательная передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» может завершиться в конце июля.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

По словам мэра, городской совет хотел отдать государству три моста, однако в «Укравтодоре» согласились принять только Варваровский мост. Однако, как отметил Александр Сенкевич, после самопроизвольного разведения Ингульского моста в мэрии начали готовить документы и для его передачи.

— Все возможные документы мы уже отправили. Мы на сессии принимали решение передать три моста: Варваровский, Ингульский, Широкобальский. Но в «Укравтодоре» решили рассматривать только вопрос передачи Варваровского моста. Я думаю, что после всех этих историй с разведением (самопроизвольным разведением Ингульского моста 3 июля, - прим.) и с тем, что на мост будут накладывать верхний шар асфальта мы активизируемся в направлении передачи и второго моста. Пока нет объездного японского моста мы считаем, что мосты, которые являются частью международных трасс должны быть на балансе государства. Персональная позияи «Укравтодора». Мы за городские деньги сделали обследование Варваровского моста, мы передали им наши предпроектные разработки. Ждем на последние шаги, я надеюсь, что мост передадим к концу этого месяца, — заявил Александр Сенкевич.

Отметим, что 6 июля 2020 года Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» может завершиться в ближайшие дни.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Также напомним, что владелец завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово изготовить все необходимые металлические элементы для постройки «японского» и ремонта Варваровского моста в Николаеве.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и городской совет в затягивании вопроса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» затянулся на полгода по вине чиновников Николаевского горсовета.