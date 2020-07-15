Народный депутат от партии «Слуга народа» по 132 мажоритарному округу в Николаевской области Максим Дырдин выполнил 20% своих обещаний.

Об этом свидетельствует инфографика аналитического портала «Слово и дело».

В частности, почти все выполненные обещания Максима Дыржина — из программы партии. При этом, у нардепа нет ни одного проваленного обещания.

Сообщается, что больше всех обещаний в монобольшинстве выполнили Владимир Захарченко и Марина Никитина — по 23%. У обоих депутатов по 40 обещаний (все программные), 9 – выполненных и ни одного проваленного.

Лидер по количеству невыполненных обещаний среди «слуг народа» — Александр Дубинский (15%). У депутата всего 130 обещаний, 17 – он выполнил, а 19 – провалил. На втором месте Давид Арахамия, который провалил 11% обязательств, на третьем — Валерий Колюх (10%).

Напомним, согласно инфографике аналитического портала «Слово и дело», глава Николаевской областной государственной Александр Стадник в июне получил заработную плату в размере 70 тысяч 745 гривен, став самым высокооплачиваемым губернатором месяца.