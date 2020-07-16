Транспортный комитет Верховной Рады на заседании проголосовал за выражение недоверия руководству «Укрзалізниці».

Об этом в Facebook сообщил председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

По его словам, воздержались четверо, остальные - за.

– Ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно - «Укрзалізниця» сейчас в самом критическом состоянии за все время своего существования. Фактически весь топ-менеджмент - в статусе исполняющих обязанности, и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик - остался в наследство от старой команды. Все это коллектив и.о. руководителей работает не слаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству. В такой ситуации комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры был обязан прибегнуть к сегодняшнему шагу и тем самым привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает стратегически важному для экономики и безопасности страны предприятию, - написал Александр Скичко.