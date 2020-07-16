«Укрзалізниця» будет продавать 100% мест в поездах, следующих в Киев и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Возобновление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации, — отметили в пресс-службе.

В компании говорят, что согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 3 июля 2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - с 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днипро - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

Напомним, «Укрзалізниця» планирует в августе полноценно восстановить пассажирское железнодорожное сообщение в случае улучшения ситуации с коронавирусом в стране.