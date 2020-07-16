В четверг, 16 июля, на утреннем заседании, Паламент Украины поддержал кандидатуру Ольги Песчанской на должность председателя Антимонопольного комитета.
Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.
За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.
Напомним, 2 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Песчанскую на должность первого заместителя председателя АМКУ — государственного уполномоченного.
В четверг, 16 июля, на утреннем заседании, Паламент Украины поддержал кандидатуру Ольги Песчанской на должность председателя Антимонопольного комитета.
Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.
За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.
Напомним, 2 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Песчанскую на должность первого заместителя председателя АМКУ — государственного уполномоченного.