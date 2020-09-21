Экс-президент Петр Порошенко заявил, что отношение действующей власти и окружения Владимира Зеленского к проблемам Днепра все больше похоже на войну с местным самоуправлением.

Об этом он сказал в ходе областной партконференции в Днепре, передает пресс-служба «Европейской Солидарности».

— Такое впечатление, что Зеленский с Коломойским объявили Днепру войну. Потому что есть два варианта: либо он делает это в пользу России, либо он удобная игрушка в руках Коломойского. Ни первый, ни второй вариант меня не устраивает, — заявил он.

Пятый президент Украины отметил важность такого инфраструктурного объекта для Днепра, как аэропорт.

— У нас всегда говорили: Днепр, возможно, не первый, но точно не второй город в Украине. Надо завершить нашу работу по строительству современного международного аэропорта. Почему жители такого города должны ехать в Киев, чтобы попасть в другую страну, чтобы воспользоваться Безвизом, который мы завоевали для Украины? Мы считаем, что аэропорт международного уровня должен быть наконец построен, — подчеркнул Петр Порошенко.

Он также напомнил, что роль Днепра в разрушении планов Владимира Путина по созданию проекта «Малороссия» чрезвычайно важна.

— Надо подышать этим воздухом, пожить здесь с 2014-го, послушать сирены скорых, которые с самолетов в больницу, а позже и в восстановленный военный госпиталь везли раненых. Надо выстроиться в очереди сдавать кровь нашим бойцам. Никто, никого, никогда не агитировал. Днепряне выходили сами, — отметил он.

По словам Петра Порошенко, когда историки будущего будут готовить раздел истории Украины о начале 21-го века, обязательно напишут, что именно здесь — в Днепре и области весной 2014 года произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом.

Напомним, в пятницу, 18 сентября, в Николаеве прошли сборы партии «Европейская солидарность», где были представлены кандидаты в местные советы от политической силы.