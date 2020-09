НИКВЕСТИ HD NEW Битва за місто Випуск №2 Випуск №2 NEW Конференция областной организации «ОПЗЖ» Реакция политиков и их охраны на журналистов Реакция политиков и их охраны на журналистов NEW Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве Прямая трансляция Прямая трансляция Конференция политической партии «Європейська Солідарність» в Николаеве Трансляция Трансляция Конференция партии «За Майбутнє» в Николаеве Партийная конференция по выдвижению кандидатов в городской и областной Партийная конференция по выдвижению кандидатов в городской и областной Контраргумент. Обличчя партій. Лікарі, спортсмени, музиканти: лобісти чи заручники? Планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета Трансляция заседания депутатской комиссии Трансляция заседания депутатской комиссии Садыков поспорил в Домбровской Спор политиков на ток-шоу "Битва за місто" в Николаеве Спор политиков на ток-шоу "Битва за місто" в Николаеве Домбровская заявила, что продаст «Готівочку» "Слуга народа" Татьяна Домбровская обещает избавиться от биз "Слуга народа" Татьяна Домбровская обещает избавиться от биз Олег Тягнибок о будущем партии "Свобода" в Николаеве Комментарий лидера политической силы Комментарий лидера политической силы

