Компания Microsoft купила за рекордные $7,5 млрд холдинг ZeniMax Media, в состав которого входит известный всем геймерам издатель видеоигр Bethesda Softworks. Microsoft благодаря этой сделке получила все внутренние студии разработчиков и бренды.

О покупке сообщается в официальном блоге Xbox.

Под контроль Microsoft перешли студии Bethesda Game Studios, id Software, Arkane, Tango Gameworks и MachineGame. Эти студии известны по играм The Elder Scrolls, Fallout, Starfield, Doom, Quake, Prey, Wolfenstein, Dishonored, The Evil Within, Ghostwire Tokyo и по многим другим. Microsoft теперь принадлежит и The Elder Scrolls Online.

Официально сумму сделки не оглашают. По данным The Verge, ZeniMax Media обошлась компании в $7,57 млрд, что является самой крупной сделкой в истории рынка видеоигр.

В релизе не сказано, станут ли теперь игры Bethesda эксклюзивами для Xbox и ПК или же будут доступны на других платформах, включая консоли PlayStation. Однако подобный шаг от Microsoft можно ожидать. Если это произойдет, то для Sony и PlayStation это будет сильным ударом.

Учитывая, что у Xbox фактически нет полноценных эксклюзивов, то риски для PlayStation довольно велики.

Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о покупке TiTok и обсуждает сумму сделки в диапазоне 10-30 миллиардов долларов.