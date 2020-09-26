Глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что доступа к бортовым самописцам самолета АН-26, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, пока что нет. Они находятся в хвостовой части самолета.

Об этом он рассказал в ходе внеочередного заседания Кабмина, пишет РБК-Украина.

– Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших, - заявил вице-премьер.

Он отметил, что доступ к самописцам получат по завершению работ с телами погибших.

– Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные, - рассказал Уруский.

Глава комиссии также сообщил, что обломки самолета АН-26 доставят на специальную площадку. Эксперты попытаются собрать самолет в исходное состояние.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое курсантов из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.