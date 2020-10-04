Народный депутат и экс-телевизионщик «1+1» Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии «Слуга народа». Кроме него, в списке много работников «1+1 Продакшн» и «1+1 Медиа».

Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

4 номер в списке получил корреспондент «1+1 Продакшн» Владимир Тимофийчук. Также в перечне и ряд других работников «плюсов»: журналист Игорь Колтунов (9 номер), продюсер Алена Шерепа, редактор Наталья Книга и администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа.

В новом расследовании Bihus.info говорится, что Дубинский, который во время Майдана работал на 1+1, якобы стоит за фейками по дискредитации протестов, в том числе о «проститутках на Майдане» в 2013 году.