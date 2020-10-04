Представитель Центральной избирательной комиссии Богдан Рахнянский, курирующий Николаевскую область, порекомендовал горизбиркому Николаева обратиться в ЦИК о бездеятельности главы ТИК Татьяны Павловой («Слуга народа») с тем, чтобы ее заменить.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 4 октября, во время заседания городской избирательной комиссии Николаева замглавы комиссии Ирина Пономаренко («Оппозиционная платформа - За жизнь»), которая руководила заседанием, позвонила представителю ЦИК, чтобы посоветоваться с ним, как поступить комиссии в ситуации с заблокированном работой и невозможность получить доступ к документам (звонок совершался до того, как удалось вскрыть сейф с документацией ТИК).

– По требованию трети состава нашей комиссии было созвано заседание. Но него не явилась глава и еще которые члены комиссии. Сегодня на это заседание пришли также новые члены комиссии, которых утвердила ЦИК - 5 человек. На заседание пришли еще 9 человек - членов нашей комиссии. Согласно статьи 38 те, кто присутствуют первый раз на заседании, принимают присягу, то есть 9 человек - членов комиссии, и 5 человек приняли присягу, нас в общей сложности получилось 14 человек. Мы открыли заседание, потому что у нас тут есть несколько судебных дел, другие срочные вопросы, очень много решать нужно. Об этом мы уведомили вчера главу и членов комиссии, сегодня главу и членов комиссии, но глава и еще несколько членов комиссии не явились на заседание. Все ключи от комнат, которые нам принадлежат, они забрали. Мы на вахте взяли их, но они не открывают эти комнаты. Документацию мы взять не можем, решать никакие вопросы не можем. С первого дня получения документации от партии глава отказывает всем членам комиссии, кроме четырех, ознакамливаться с документацией, о чем указано неоднократно на наших заседаниях и зафиксировано в протоколах… Главу мы уведомляли вчера, сегодня. Тут СМИ находятся, все члены комиссии, мы звонили ей вместе со всеми на громкоговорителе, чтобы все слышали, что она не отвечает. Точно так же не отвечает еще три члена комиссии, которые я не знаю по какой причине не выходят на связь. У нас есть своя группа в Viber, где мы сообщаем все, что проходит, она все это знает, читала, но на связь не выходит. Скажите пожалуйста, что нам делать в таком случае? Мы утвердили единые списки, территориальные списки ни по одной из партий мы вообще не утверждали. Мы не знаем, где они, мы не знаем, в каком состоянии у нас вообще вся документация Сейчас здесь сидит 14 членов комиссии, и мы не знаем, будет наша глава завтра или нет, прийдет она завтра или нет. Если бы она сообщила нам, что будет сегодня или будет завтра - то мы бы не принимали никаких решений. Но если глава вообще не говорит, будет ли она, то что нам делать в таком случае?, - спросила Ирина Пономаренко.

На это Богдан Рахнянский сказал, что если работа комиссии действительно заблокирована, и в этом есть вина ее главы, которая бездействует, то горизбирком может двумя третями голосов принять решение и обратиться в ЦИК с просьбой о замене главы комиссии из-за невыполнения ею возложенных на нее обязанностей.

— Я понимаю вашу ситуацию. Если у вас глава комиссии не выполняет возложенные на него обязанности, то ваша комиссия может обратиться к нам с мотивированным ходатайством о замену, если за это проголосовало не менее 2/3 от общего состава комиссии…. Документ, что глава не выполняет обязанности, что с ней нет связи…, - сказал Богдан Рахнянский.

В итоге все присутствовавшие на заседании 14 из 18 членов комиссии проголосовали за то, чтобы составить такое обращение в Центризбирком.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.

Сегодня горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов. Около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. Также было вскрыто помещение избиркома, где также находились документы комиссии.

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким назвал произволом и охарактеризовал как рейдерский захват происходящее сегодня в ТИК.