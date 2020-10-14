Николаевский бизнесмен Владислав Чайка, который баллотируется в мэры от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском.

Об этом он рассказал в интервью сайту «ІншеТВ».

— Голосовал (во втором туре, - прим.) за Зеленского. Мне хотелось перемен, чтобы наша страна начала развиваться. А получилось то, что получилось, вы видите - стало только хуже. Самое мое большое разочарование (за год, - прим.) - что у нас за год ничего не изменилось, а поменялось только в худшую сторону, - сказал Владислав Чайка.

Владислав Чайка

Примечательно, что еще в августе Владислав Чайка рассказывал, что поддерживает политику президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка». Тогда он заявлял, что за последний год в Украине произошли позитивные изменения. Также Владислав Чайка похвалил начатую президентом национальную программу «Большой стройки», в список объектов которой, в частности, попала уже завершенная 36 школа в Николаеве.

— Я до сих пор поддерживаю Владимира Зеленского! Вы знаете, у него все начинания хорошие! Мы видим и «Большую стройку», мы вообще видим изменения в нашей стране. Идет «Большая стройка», что-то обновляется, что-то где-то идут какие-то новшества, нововведения какие-то, - сказал тогда Владислав Чайка.

Кроме того, судя по видеозаписи интервью Владислава Чайки, которую опубликовали в Телеграм-канале Klymenko Time, еще в июне этого года, три месяца назад, Владислав Чайка рассказывал о планах посетить съезд партии «Слуга народа», которую рассматривал как возможную политическую силу, которая бы его выдвинула в мэры Николаева. Известно, что Владислав Чайка является шурином главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова из «Слуги народа».

Но в итоге Владислава Чайку в мэры Николаева выдвинула партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», членом которой тот якобы является еще с 2019 года.

Публичная деятельность Владислава Чайки стала особенно активной с осени 2019 года. Политик кормил николаевцев блинами, дарил сковородки, покупал памперсы, открывал «под патронатом» дрифт-парк, на который жаловались николаевцы, учредил благотворительный фонд, вспоминал, как будучи подростком, участвовал в строительстве крейсера «Варяг», предлагал запустить поезд в Корабельный район, цитировал Индиру Ганди, способствовал строительству «японского моста» от имени своей общественной организации, поздравлял жителей города с днем адвокатуры, днем основания машиностроительного факультета НКИ, днем энергетика, днем ликвидатора ЧАЭС, днем работника сельского хозяйства и другими праздниками.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Также отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».



