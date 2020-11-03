Во вторник, 3 ноября, в Минске умер директор Николаевского экономического лицея №2 Анатолий Компаниец.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

Обстоятельства смерти пока до конца не известны. Известно, что Анатолий Компаниец полетел в Минск для проведения очередной операции по пересадке почек. По информации издания, спускаясь с самолета, он якобы упал с трапа и ударился головой. Врачи спасти его не смогли.

Анатолий Компаниец был заслуженным работником образования Украины, обладал почетным знаком за заслуги перед городом, был победителем Всеукраинского конкурса «Директор XXI века — 2013», был «Человеком года — 2001».

Известно, что Анатолий Компаниец более 20 лет прожил с пересаженными почками.