Президент США Дональд Трамп уволил руководителя Агентства по вопросам кибербезопасности Криса Кребса, отвечавшего за безопасность прошедших 3 ноября президентских выборов.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...