Президент США Дональд Трамп уволил руководителя Агентства по вопросам кибербезопасности Криса Кребса, отвечавшего за безопасность прошедших 3 ноября президентских выборов.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Twitter сопроводил твиты Трампа об увольнении Кребса пометкой «Данное утверждение о фальсификации выборов является спорным».

— Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество — в том числе голосование умерших людей, наблюдателей не пускали на избирательные участки, (произошли) «сбои» в машинах для голосования, которые передали… голоса Трампа Байдену, голосование с нарушением сроков и многое другое. Таким образом, Крис Кребс только что был уволен с поста директора Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности, — написал Дональд Трамп.