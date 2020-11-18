Президент США Дональд Трамп уволил руководителя Агентства по вопросам кибербезопасности Криса Кребса, отвечавшего за безопасность прошедших 3 ноября президентских выборов.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020
Twitter сопроводил твиты Трампа об увольнении Кребса пометкой «Данное утверждение о фальсификации выборов является спорным».
— Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество — в том числе голосование умерших людей, наблюдателей не пускали на избирательные участки, (произошли) «сбои» в машинах для голосования, которые передали… голоса Трампа Байдену, голосование с нарушением сроков и многое другое. Таким образом, Крис Кребс только что был уволен с поста директора Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности, — написал Дональд Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил с должности министра обороны Майка Эспера. Он обвинял министра в недостаточной поддержке, после того как Эспер выступил против разгона протестов Black Lives Matter военными.
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Президент США Дональд Трамп уволил руководителя Агентства по вопросам кибербезопасности Криса Кребса, отвечавшего за безопасность прошедших 3 ноября президентских выборов.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020
Twitter сопроводил твиты Трампа об увольнении Кребса пометкой «Данное утверждение о фальсификации выборов является спорным».
— Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество — в том числе голосование умерших людей, наблюдателей не пускали на избирательные участки, (произошли) «сбои» в машинах для голосования, которые передали… голоса Трампа Байдену, голосование с нарушением сроков и многое другое. Таким образом, Крис Кребс только что был уволен с поста директора Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности, — написал Дональд Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил с должности министра обороны Майка Эспера. Он обвинял министра в недостаточной поддержке, после того как Эспер выступил против разгона протестов Black Lives Matter военными.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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