Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич пожаловался мэру Николаева Александру Сенкевичу, что ему пришлось принимать холодный душ в одной из гостиниц города.

Об этом Нестор Шуфрич сказал вчера, 19 ноября, во время брифинга по итогам визита в Николаев, видеозапись которого опубликовало издание «Інше.ТВ».

Нестор Шуфрич обвинил Николаевского городского голову в отсутствии централизованного горячего водоснабжения в городе.

— Мы знаем, что Сенкевич - специалист в IT-технологиях, но лучше был он был специалистом в вопросах коммунального хозяйства Николаева. Лучше бы он разбирался в производственных вопросах, вопросах жизнеобеспечения города. Я на себе сегодня испытал прелести его правления, когда в гостинице, проехав 650 километров, вынужден был принять ледяной душ в условиях, когда я провел 8 встреч в Славянске в условиях мороза. Я за это очень благодарен действующему мэру, но ничего, я это пережил. Но я не позволю, чтобы это переживали каждый день жители Николаева, - сказал Нестор Шуфрич.

Стоит отметить, что централизованное горячее водоснабжение в Николаеве начали отключать в 2006 - 2008 годах при мэре Владимире Чайке в связи с высоким тарифом и изношенными сетями. Тогда николаевцы начали массово отказываться от горячего водоснабжения в пользу автономного, устанавливая индивидуальные пункты нагрева воды в своих квартирах.

Нестор Шуфрич и Владислав Чайка, фото: Інше.ТВ

Ранее сообщалось, что кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка организовал ненастоящий митинг для того, чтобы создать картинку для национальных телеканалов, которые это транслировали.