Об этом сообщает AP.
Вместе с полицейскими преследовали валлару по имени Волли пожарные и местные жители. Правоохранителям пришлось перекрыть несколько дорог, чтобы животное никто не сбил.
В конце концов Волли упал в реку. Владелец животного собирался лезть в воду, но полицейские его остановили. Неподалеку были рыбаки, к которым обратились за помощью.
– Мы кричали и показывали пальцем: «Достаньте сетку, достаньте сетку!» Они кричали: «Это не собака». Мы отвечали, что это не собака, а валлару, - рассказал офицер полиции Дуг Бернабей.
В конце концов Волли достали из воды в сетках и доставили на берег. Ветеринары высушили его и согрели. Офицер Бернабей заявил, что время погони было, «пожалуй, лучшим днем в году».
Here is an exclusive video of Wally the Wallaroo being treated at Bridgeview Animal Hospital in Peru. pic.twitter.com/frFJDsHvFo— Scott Anderson (@NT_Photo2) December 4, 2020
Владелец животного Нейт Друвель сказал, что Волли уже дома и чувствует себя хорошо. А вот правоохранители проверят, было ли у парня разрешение на содержание животного.
Напомним, детеныш редкого мышиного оленя – самого маленького парнокопытного млекопитающего на планете – появился на свет во Вроцлавском зоопарке. Малыш весил при рождении 100 грамм.
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Об этом сообщает AP.
Вместе с полицейскими преследовали валлару по имени Волли пожарные и местные жители. Правоохранителям пришлось перекрыть несколько дорог, чтобы животное никто не сбил.
В конце концов Волли упал в реку. Владелец животного собирался лезть в воду, но полицейские его остановили. Неподалеку были рыбаки, к которым обратились за помощью.
– Мы кричали и показывали пальцем: «Достаньте сетку, достаньте сетку!» Они кричали: «Это не собака». Мы отвечали, что это не собака, а валлару, - рассказал офицер полиции Дуг Бернабей.
В конце концов Волли достали из воды в сетках и доставили на берег. Ветеринары высушили его и согрели. Офицер Бернабей заявил, что время погони было, «пожалуй, лучшим днем в году».
Here is an exclusive video of Wally the Wallaroo being treated at Bridgeview Animal Hospital in Peru. pic.twitter.com/frFJDsHvFo— Scott Anderson (@NT_Photo2) December 4, 2020
Владелец животного Нейт Друвель сказал, что Волли уже дома и чувствует себя хорошо. А вот правоохранители проверят, было ли у парня разрешение на содержание животного.
Напомним, детеныш редкого мышиного оленя – самого маленького парнокопытного млекопитающего на планете – появился на свет во Вроцлавском зоопарке. Малыш весил при рождении 100 грамм.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа