Об этом сообщает AP.

Вместе с полицейскими преследовали валлару по имени Волли пожарные и местные жители. Правоохранителям пришлось перекрыть несколько дорог, чтобы животное никто не сбил.

В конце концов Волли упал в реку. Владелец животного собирался лезть в воду, но полицейские его остановили. Неподалеку были рыбаки, к которым обратились за помощью.

В конце концов Волли достали из воды в сетках и доставили на берег. Ветеринары высушили его и согрели. Офицер Бернабей заявил, что время погони было, «пожалуй, лучшим днем в году».

Here is an exclusive video of Wally the Wallaroo being treated at Bridgeview Animal Hospital in Peru. pic.twitter.com/frFJDsHvFo