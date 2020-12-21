Руководство детского лагеря «Артек» рассматривает возможности строительства своего филиала на территории Николаевской области.

Об этом в понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга заявил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким НикВести.

По словам главы ОГА, развитие туризма будет одной из приоритетных задач в его работе на следующий год.

— Приоритетными задачами на следующий год: Большое строительство и туризм. Дороги к морю будут. Они уже есть. Сейчас закончена дорога на Очаков и дорога на Кропивницкий. Мы ожидаем, что в этом году туристы будут. Туризм — этот один из тех вопросов на котором нужно сосредоточиться. Мы презентуем развитие отрасли туризма, когда будут назначены уже все мои заместители и структура ОГА будет изменена, — отметил Виталий Ким.

«Артек» в аннексированном Крыму

Виталий Ким также отметил, что в феврале с визитом в Николаевскую область приедет руководство лагеря «Артек» и рассмотрит предложенные ОГА площадки для возможного строительства своего филиала.

— Мы планируем реализовать проект по строительству набережной в Очакове. Также строительство лагеря «Артек». Я встречался с его директором несколько недель назад и они к нам в феврале должны приехать. Мы им предоставим несколько площадок для строительства лагеря на выбор, — сказал глава ОГА.

Справка: «Артек» — международный детский центр. Расположен на южном берегу Крыма в городе Ялта. В советское время — самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны. Сейчас работают три лагеря с таким названием: один российский, который остался в аннексированном Россией Крыму, и два украинских – под Киевом и в Карпатах. В 2014 году Россия «национализировала» крымский лагерь, однако правительство Украины считает его работу незаконной в условиях оккупации.