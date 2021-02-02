На дорогах Николаевской области из-за непогоды начало разрушаться дорожное покрытие и увеличилось количество ям.

Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.

— На дорогах области увеличивается количество ям. Непогода, которая бушевала над Николаевщиной на прошлой неделе, доставила неудобства не только в плане расчистки дорог от снега и обработки от гололеда, но и интенсивным увеличением ям на автодорогах, - сообщают в Службе автодорог.

В частности, на дорогах, которые годами не ремонтировались капитально, от перенасыщения влагой и постоянных перепадов температуры начало разрушаться дорожное покрытие и увеличилось количество ям.

— Подрядные организации получили задание немедленно приступить к ликвидации аварийной ямочности для обеспечения безопасного движения транспорта, - добавили в САД.

Напомним, днями ранее в Николаевской области ухудшились погодные условия — на территории региона был объявлен 3-й «красный» уровень опасности. В течение нескольких суток в области был сильный ветер, снег и гололед. Службы несколько дней ликвидировали последствия непогоды и помогали людям, попавшим в «снежные ловушки».

Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.

Сообщалось, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.

Вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить проезд с 21:30для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново». Служба автодорог области всю ночь чистила основные трассы области.

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что в Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.