Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 февраля, приняла новый закон «О ветеринарной медицине», который заменит устаревший закон 1992 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду.

Нардеп отметил, что закон позволяет приблизить систему ветеринарной медицины Украины к стандартам Европейского Союза. Согласно законопроекту, предусматриваются новые правила производства, обращения и применения ветеринарных лекарственных средств.

– Этот документ важен для аграрного сектора, и я рад, что коллеги поддержали. Законопроект разработан урегулировать общественные отношения по защите здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства. Документ позволит приблизить систему ветеринарной медицины Украины к стандартам и требованиям ЕС. Внедрится регистрация обращения ветеринарных препаратов, противомикробных препаратов, предотвратит распространение антибиотикорезистентности, уменьшение количества ветеринарных документов, упростит условия хозяйственной деятельности в отрасли животноводства. Ветеринарные документы, так же как и ветеринарные рецепты можно будет выдавать как в бумажной, так и в электронной форме. Мы получим комплексную защиту здоровья и благополучия животных, - отметил Александр Гайду.

Основные положения законопроекта:

сокращает сроки выдачи ветеринарных документов до 1 дня;

разрешает выдачу документов и рецептов в электронном виде;

вводит бессрочность регистрации ветеринарных препаратов (вместо перерегистрации каждые 5 лет);

усиливает защиту интеллектуальных прав на изобретение новых ветеринарные препараты;

усиливает ответственность за нарушения в сферах ветеринарной медицины и благополучия животных;

направлен на решение проблемы антибиотикорезистентности (продажа лекартсв по рецепту);

положительно повлияет на международную торговлю, развитие частной ветеринарной практики в Украине, на здоровье животных и людей.

Закон о ветеринарной медицине вступит в силу на следующий день после опубликования, но будет введен в действие только через два года.

Напомним, ранее нардеп рассказал о сложностях работы и принятии государственного бюджета на 2021 год.