Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 февраля, приняла новый закон «О ветеринарной медицине», который заменит устаревший закон 1992 года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду.
Нардеп отметил, что закон позволяет приблизить систему ветеринарной медицины Украины к стандартам Европейского Союза. Согласно законопроекту, предусматриваются новые правила производства, обращения и применения ветеринарных лекарственных средств.
– Этот документ важен для аграрного сектора, и я рад, что коллеги поддержали. Законопроект разработан урегулировать общественные отношения по защите здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства. Документ позволит приблизить систему ветеринарной медицины Украины к стандартам и требованиям ЕС. Внедрится регистрация обращения ветеринарных препаратов, противомикробных препаратов, предотвратит распространение антибиотикорезистентности, уменьшение количества ветеринарных документов, упростит условия хозяйственной деятельности в отрасли животноводства. Ветеринарные документы, так же как и ветеринарные рецепты можно будет выдавать как в бумажной, так и в электронной форме. Мы получим комплексную защиту здоровья и благополучия животных, - отметил Александр Гайду.
Основные положения законопроекта:
Закон о ветеринарной медицине вступит в силу на следующий день после опубликования, но будет введен в действие только через два года.
Напомним, ранее нардеп рассказал о сложностях работы и принятии государственного бюджета на 2021 год.
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Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 февраля, приняла новый закон «О ветеринарной медицине», который заменит устаревший закон 1992 года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду.
Нардеп отметил, что закон позволяет приблизить систему ветеринарной медицины Украины к стандартам Европейского Союза. Согласно законопроекту, предусматриваются новые правила производства, обращения и применения ветеринарных лекарственных средств.
– Этот документ важен для аграрного сектора, и я рад, что коллеги поддержали. Законопроект разработан урегулировать общественные отношения по защите здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства. Документ позволит приблизить систему ветеринарной медицины Украины к стандартам и требованиям ЕС. Внедрится регистрация обращения ветеринарных препаратов, противомикробных препаратов, предотвратит распространение антибиотикорезистентности, уменьшение количества ветеринарных документов, упростит условия хозяйственной деятельности в отрасли животноводства. Ветеринарные документы, так же как и ветеринарные рецепты можно будет выдавать как в бумажной, так и в электронной форме. Мы получим комплексную защиту здоровья и благополучия животных, - отметил Александр Гайду.
Основные положения законопроекта:
Закон о ветеринарной медицине вступит в силу на следующий день после опубликования, но будет введен в действие только через два года.
Напомним, ранее нардеп рассказал о сложностях работы и принятии государственного бюджета на 2021 год.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа